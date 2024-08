IBGE vê inflação em julho menos espalhada entre os subitens que compõem o IPCA

Embora a inflação no País tenha acelerado na passagem de junho para julho, os aumentos de preços na economia foram menos espalhados, concentrados em itens com peso importante na cesta de consumo das famílias, como a gasolina e a energia elétrica residencial. A avaliação é de André Almeida, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acelerou de uma alta de 0,21% em junho para 0,38% em julho. O índice de difusão, que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, desceu de 52% em junho para 47% em julho.

"No mês de julho, a gente pode dizer que a inflação foi menos espalhada entre os subitens que compõem o IPCA", disse Almeida. "Embora a gente tenha tido um menor espalhamento do fenômeno inflacionário dentro dos subitens que compõem o IPCA, o impacto final é composto por uma combinação da variação de preços mais o peso dos subitens."