Grendene cita desafios após lucro cair 27% no 2º trimestre, a R$ 41,6 milhões

Dona das marcas de calçados Melissa e Ipanema, a Grendene teve um lucro líquido de R$ 41,6 milhões no segundo trimestre, 27,2% menor do que igual período de 2023, em meio a desafios relacionados ao consumo das famílias. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O lucro líquido recorrente também teve queda de 27,1% entre os trimestres no ano a ano, ficando em R$ 61,7 milhões. No primeiro semestre, a empresa, que possui fábricas no Ceará – em Fortaleza, Sobral e Crato –, avançou o indicador em 0,5%, para R$ 181,3 milhões. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Já a receita líquida aumentou 3,6% na base anual do segundo trimestre, a R$ 480,3 milhões, enquanto a receita líquida por par foi de R$ 17,98, com alta de 4,1%. Todavia, o volume de pares caiu 0,4%, para 26,7 milhões.

O diretor financeiro e de relações com investidores da Grendene, Alceu Albuquerque, explicou que o cenário doméstico e o desaquecimento da economia mundial foram desafiadores para a recuperação da demanda, com impacto nas vendas. “Embora as condições macroeconômicas ainda não sejam ideais para a retomada do consumo, começamos a observar sinais mais promissores com o crescimento econômico, com a redução da inflação, o aumento do emprego e a queda das taxas de juros”, detalhou Alceu. “Contudo, reconhecemos que existe um atraso entre a melhoria desses indicadores e a recuperação do consumo. (...) Os resultados que conquistamos até agora nos deixam confiantes com a continuidade desse cenário mais positivo”, acrescentou.