Fup critica dividendos e redução de Capex no 1º balanço da Petrobras sob gestão de Magda

A Federação Única dos Petroleiros (Fup) criticou o pagamento "exagerado" de dividendos pela Petrobras referentes ao segundo trimestre do ano e a redução do Capex, principalmente por ter atingido o core business da empresa, a área de Exploração e Produção.

Segundo Bacelar, a grande preocupação da Fup é pela redução entre 21,6% e 27,0% do volume de investimentos para o ano de 2024, sobretudo em exploração e produção (E&P), e a manutenção de pagamento de dividendos, "em mesmos patamares observados desde o segundo semestre de 2023, com Jean Paul Prates na presidência da companhia", ressaltou.

"Chama a atenção que, mesmo diante do prejuízo no segundo trimestre do ano, mantiveram os dividendos elevados e, para garantir o pagamento, lançaram mão de reservas estatutárias de remuneração de capital. Mais uma vez, a companhia garantiu robusta remuneração aos seus acionistas, um total de R$ 13,6 bilhões no segundo trimestre de 2024", observou Bacelar.

Ele ponderou, contudo, que, como Chambriard tem pouco tempo à frente da presidência da empresa, a Fup tem a expectativa de que haja mudança em relação à política de dividendos. No primeiro semestre do ano, a Petrobras já distribuiu R$ 27 bilhões em dividendos, valor 31% superior ao lucro líquido registrado no período (R$ 20,6 bilhões).