Dólar cai 1,06% e encerra a semana com desvalorização de 3,40%

Uma nova rodada de queda da moeda no exterior, em dia de agenda esvaziada, e a boa receptividade ao discurso duro do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, ontem à noite, derrubaram o dólar no mercado doméstico na sessão desta sexta-feira, 9.

A leitura acima do esperado do IPCA de julho poderia ter abalado a recuperação recente do real, que se beneficiou nos últimos dias da volta do apetite por divisas emergentes. Mas a conjunção da ata do Copom, divulgada na terça-feira, 6, com a fala de Galípolo ontem diminuiu a percepção de risco associada à condução da política monetária, dando suporte à moeda brasileira.

Pela manhã, o dólar registrou mínima (R$ 5,4922) abaixo do piso técnico e psicológico de R$ 5,50. No fim do dia, a moeda recuava 1,06%, cotada a R$ 5,5152 - menor valor de fechamento desde 17 de julho. Foi o quarto pregão consecutivo de baixa do dólar, que terminou a semana com desvalorização de 3,40% - maior recuo semanal desde a semana encerrada em 31 de março de 2023.