Com crescimento de receita, Expedia tem lucro de US$ 386 milhões no 2º trimestre

A receita do segundo trimestre do Expedia Group cresceu com o aumento nas reservas de hospedagem, embora a empresa tenha alertado sobre o enfraquecimento da demanda por viagens no trimestre atual. A empresa de reservas de viagens sediada em Seattle relatou na quinta-feira, 8, um lucro de US$ 386 milhões, ou US$ 2,80 por ação, no trimestre encerrado em 30 de junho, em comparação com US$ 385 milhões, ou US$ 2,54 por ação, no ano passado.

Excluindo itens únicos, o lucro por ação foi de US$ 3,51.

Analistas consultados pela FactSet previam US$ 3,18.