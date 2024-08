Bolsas da Europa fecham em alta leve com NY e com desempenhos variados na semana

As bolsas europeias fecharam em alta nesta sexta-feira, 9, ainda que tenham desacelerado das máximas do dia, acompanhando o rumo de Wall Street e em um contexto de instabilidade diante da recente turbulência que derrubou os mercados globais.

Em Londres, o índice FTSE 100 subiu 0,28%, aos 8.168,10 pontos. O CAC 40, de Paris, ganhou 0,31%, encerrando em 7.269,71 pontos. O índice DAX, referência em Frankfurt, encerrou em alta de 0,12%, a 17.702,03 pontos. As cotações são preliminares. Na semana, o FTSE 100 acumulou perda de 0,08%; o CAC 40 subiu 0,25% e o DAX, 0,23%.

As bolsas de Nova York estendiam os ganhos nesta sexta-feira, após terem se recuperado na quinta-feira com vigor de perdas do dia anterior, após dados favoráveis do mercado de trabalho americano aliviarem preocupações de que os Estados Unidos pudessem estar rumando para uma recessão.

Os papéis da Hargreaves Lansdown avançaram 2,32% em Londres após a maior plataforma britânica de investimentos para pessoas físicas aceitar uma oferta de aquisição de um consórcio de private equity apoiado pela CVC. A proposta conferiu um valor de US$ 6,9 bilhões para a companhia.