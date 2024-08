BC chinês diz ter adotado política prudente, que é flexível, moderada, precisa e efetiva

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) afirmou que adotou uma política monetária prudente, que é flexível, moderada, precisa e efetiva, e que a regulamentação anticíclica está fortalecida, o que cria um bom ambiente monetário e financeiro para o desenvolvimento econômico e social. As informações foram divulgadas no relatório de implementação da política monetária chinesa do segundo trimestre.

O banco central do país detalhou que deve manter o crescimento razoável com dinheiro e crédito, além de promover um declínio no custo geral de financiamento social.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com o documento, a política monetária adotada tem se mostrado favorável desde o início deste ano, o que fornece suporte financeiro para uma recuperação contínua da economia.