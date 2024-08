Alimentos e Bebidas têm queda mais forte desde agosto de 2017 e freiam inflação, diz IBGE

O recuo de 1,00% nos preços do grupo Alimentação e Bebidas deu a maior contribuição para frear a inflação no País em julho. A queda foi a mais aguda desde agosto de 2017, quando os preços diminuíram 1,07%. No entanto, o grupo vinha de uma sequência de nove meses consecutivos de aumentos, período em que acumulou uma elevação de 6,87%.

O grupo Alimentação e Bebidas saiu de um aumento de 0,44% em junho para uma redução de 1,00% em julho, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com alívio de 0,22 ponto porcentual para a taxa de 0,38% do IPCA do último mês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O que ajudou a frear o resultado do mês de julho (do IPCA) foi a variação do grupo Alimentação e bebidas. Depois de nove meses de alta, teve uma queda em julho", disse André Almeida, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE.