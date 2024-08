Suzano: prejuízo líquido chega a R$ 3,766 bi no 2º trimestre e reverte lucro de R$ 5 bi

A Suzano registrou prejuízo líquido no segundo trimestre de 2024 de R$ 3,766 bilhões, uma inversão ante o resultado positivo de R$ 5,078 bilhões do mesmo período de 2023, informou a companhia em seu balanço divulgado há pouco. Também houve inversão de desempenho no resultado trimestral, visto que no intervalo de janeiro a março a companhia apurou R$ 220 milhões de lucro.

De acordo com a Suzano, a variação negativa no intervalo trimestral foi decorrente do impacto do resultado financeiro, por sua vez explicada pelo impacto negativo da desvalorização cambial sobre a dívida e operações com derivativos (em contrapartida ao menor resultado negativo observado no trimestre anterior).

"Esses efeitos foram parcialmente compensados pelo melhor resultado operacional", afirmou a Suzano, citando o aumento da receita líquida e resultado da reavaliação do ativo biológico como fatores que contribuíram para reduzir o impacto negativo.