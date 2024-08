Lucro líquido ajustado da Embraer cresce 50,6% e atinge R$ 415,7 milhões no 2º trimestre

A Embraer reportou lucro líquido ajustado de R$ 415,7 milhões no segundo trimestre de 2024. O valor representa alta de 50,6% em relação ao mesmo intervalo de 2023 e reverte o prejuízo de R$ 63,5 milhões reportado nos três primeiros meses deste ano.

O Ebitda ajustado da companhia somou R$ 995,5 milhões entre abril e junho, cerca de 37,5% maior do que um ano antes. Com isso, a margem Ebitda ajustada ficou em 12,7% ante 11,4% no segundo trimestre de 2023.

A receita líquida consolidada de R$ 7,8 bilhões representou um aumento de 23% na comparação anual e de 76% em relação ao trimestre anterior.