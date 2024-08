Petróleo fecha em alta com demanda por viagens nos EUA e desdobramentos no Oriente Médio

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta sessão, ampliando os ganhos modestos de ontem. A força da commodity acompanha a demanda por viagens nos Estados Unidos e os desdobramentos do conflito no Oriente Médio.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em alta de 2,77% (US$ 2,03), a US$ 75,23 o barril, enquanto o Brent para março, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), fechou em alta de 2,42% (US$ 1,85), a US$ 78,33 o barril.

O analista Dennis Kissler, da BOK Financial pontua que a demanda por viagens nos EUA ainda está elevada, e acho que está ainda maior do que o mercado antecipava". Portanto, aumenta os consumo de combustíveis derivados do petróleo, o que pode levar a um aumento nos preços da commodity, já que a oferta precisa atender a demanda.