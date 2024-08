A vice-presidente da Moody's para risco soberano, Samar Maziad, considerou positivo o debate no governo sobre redução de despesas, apesar do afrouxamento das metas fiscais para os próximos anos e diante da dificuldade de zerar o déficit primário somente com ações de aumento de receita.

A dúvida, porém, é quanto tempo vai levar e quais medidas serão implementadas. Após participar do evento realizado nesta manhã pela agência de classificação de risco, Samar disse à imprensa que houve muita volatilidade nos últimos meses em torno da política fiscal, na esteira da flexibilização de metas que adiaram a reversão do déficit fiscal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A agência não prevê, por enquanto, mudanças na meta de resultado primário, embora não acredite que o governo conseguirá terminar este ano com déficit zero. Samar ressaltou, porém, que haverá desafios para o atingimento das metas, especialmente a do ano que vem, de resultado primário equilibrado. Na avaliação da analista sênior, isso vai requerer não só corte de despesas, mas também novas medidas de receita.