Inadimplência em cartões cai no 1º semestre para 7,7%, aponta Abecs

A inadimplência na carteira de cartões de crédito no Brasil caiu 1 ponto porcentual entre junho do ano passado e o mesmo mês deste ano, e chegou a 7,7%, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).

Em relação ao primeiro trimestre deste ano, o indicador teve alta de 0,4 ponto porcentual.

O presidente da Abecs, Giancarlo Greco, disse que, apesar da alta, o indicador está controlado.