GPA tem no 2º tri prejuízo de R$ 332 mi, resultado 21,9% melhor ante 2º tri de 2023

O GPA apresentou prejuízo líquido de R$ 332 milhões no segundo trimestre de 2024, conforme divulgação realizada no período da noite da terça-feira, 6, após o fechamento do mercado financeiro. O resultado foi 21,9% melhor do que o apresentado um ano antes.

A companhia detalha que, considerando apenas as operações do grupo que seguem ativas (continuadas), o prejuízo foi menor, de R$ 272 milhões, com melhora de R$ 52 milhões na comparação com mesmo período do ano passado.

"Equalizando entre os trimestres o efeito referente aos créditos de IR/CSLL sobre o prejuízo fiscal, apresentaríamos um prejuízo líquido continuado ajustado de R$ 173 milhões, refletindo uma melhora de R$ 95 milhões em comparação com o segundo trimestre de 2023", escreve a companhia.