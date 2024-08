Governo ainda não respondeu pedido de alta da alíquota de importação de elétricos, diz Anfavea

No final de junho, a Anfavea pediu ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) a antecipação da elevação da alíquota de importação de veículos elétricos e híbridos, hoje de 25% para 35%. Pelo cronograma original, a alíquota subiria gradualmente até atingir 35% em julho de 2026.

Ainda não houve retorno por parte do governo federal para o pedido da Anfavea, associação que representa montadoras do País, sobre a elevação imediata do imposto de importação sobre carros híbridos e elétricos, informou nesta quarta-feira, 7, o presidente da entidade, Márcio de Lima Leite, durante apresentação dos dados do setor do mês de julho.

No mês de julho, às importações de veículos somaram 41 mil unidades, superando, mais uma vez, as exportações no período, que somaram 39,1 mil veículos. Na comparação com junho, as importações cresceram 7,0%, enquanto as exportações expandiram 35,0%.

Em relação às importações, Lima citou, durante a coletiva, o crescimento da participação do mercado chinês na venda de veículos ao Brasil. De acordo com a Anfavea, foram importadas 62 mil unidades da China no ano até aqui, das quais cerca de 59 mil são veículos elétricos ou híbridos.

Já nas exportações, apesar do número positivo no mês, houve uma queda de 21,7% no total de embarques no acumulado de janeiro a julho, na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com a associação.