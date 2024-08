Fed: Crédito ao consumidor nos EUA sobe US$ 8,9 bilhões em junho; previsão US$ 10 bilhões

O crédito ao consumidor nos Estados Unidos teve crescimento de US$ 8,9 bilhões em junho, informou nesta quarta-feira, 7, o Federal Reserve (Fed). Analistas ouvidos pela FactSet previam alta de US$ 10 bilhões.

A variação no crédito ao consumidor de maio no país foi revisada, de avanço de US$ 11,35 bilhões para aumento de US$ 14 bilhões, segundo o Fed.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

*Com Dow Jones Newswires