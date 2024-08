Energisa: lucro líquido consolidado alcança R$ 655 milhões no 2º trimestre

A Energisa obteve um lucro líquido consolidado de R$ 655 milhões, montante 0,3% inferior aos R$ 656,7 milhões reportados no mesmo período do ano passado. Com isso, no acumulado do semestre, o lucro líquido consolidado somou R$ 1,79 bilhão, alta de 53,6% O lucro da controladora chegou a R$ 505,9 milhões, 4,5% maior na comparação anual, totalizando R$ 1,4 bilhão em seis meses, com crescimento de 59,2%. A companhia também divulga um lucro consolidado "ajustado recorrente", que desconta o Valor Novo de Reposição (VNR) da distribuição, o lucro líquido societário da transmissão e efeitos não caixa e não recorrentes, mas inclui o lucro líquido regulatório da transmissão. Por esse critério, os ganhos da companhia no segundo trimestre somaram R$ 377,6 milhões, alta de 16,6%. Na primeira metade do ano, a linha acumula expansão de 136,9%, para R$ 1,32 bilhão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) somou R$ 1,775 bilhão no segundo trimestre deste ano, praticamente estável (+0,2%) em relação aos R$ 1,771 bilhão do mesmo intervalo de 2023. O Ebitda ajustado recorrente ficou em R$ 1,658 bilhão, aumento de 13,2%. A margem Ebitda recuou 3,6 pontos porcentuais na comparação anual, para 23,3%.

Já no semestre, o Ebitda alcançou R$ 4,3 bilhões, montante 18,5% maior do que o registrado um ano antes. Com ajustes, o Ebitda ajustado recorrente em seis meses foi de R$ 4,075 bilhões, alta de 34,7%. A receita operacional líquida, descontada a receita de construção, alcançou R$ 6,038 bilhões, alta de 14,3% em base de comparação anual. No acumulado do ano até junho, a receita foi de R$ 12,668 bilhões, aumento de 18,9%. Ao final de junho, o endividamento líquido da Energisa chegou a R$ 23,447 bilhões, aumento de 5,4% em relação ao reportado um ano antes. Já os investimentos recuaram 8,1% na mesma comparação, para R$ 1,59 bilhão. No acumulado do ano até junho, os aportes totalizaram R$ 2,928 bilhões, queda de 5,1% na base anual de comparação.