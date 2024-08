Dólar amplia queda com apetite por risco no exterior e IGP-DI forte

O dólar volta a cair no mercado à vista nesta quarta-feira, 7, em meio ao apetite por risco no exterior e a inflação mais alta no Brasil. O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) subiu 0,83% em julho, acima do teto das estimativas do mercado (0,80%). No pano de fundo, o mercado de câmbio opera sob efeito das aposta em alta da Selic à frente, após a sinalização do Banco Central, na ata do Copom na terça-feira, deixando a porta aberta para elevar a taxa.

Na ata, os diretores do Banco Central deixaram claro que enxergam deterioração de parâmetros e apontam risco real de elevação da taxa Selic.

A sinalização promoveu uma inclinação na curva de juros como primeira reação, com viés de alta na ponta curta e de baixa na longa, revelando aumento nas apostas de alta da Selic este ano, o que ainda é considerado improvável pelos analistas.

No câmbio, o real segue se valorizando juntamente com alguns pares de países emergentes que têm juros altos, em especial o peso mexicano, diante da queda do iene e alta da Bolsa do Japão, além das asiáticas no geral por conta do arrefecimento dos temores recentes de que a economia dos EUA possa entrar em recessão.