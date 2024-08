Dexco: lucro líquido recorrente sobe 41,2% no 2º trimestre

O lucro líquido 'recorrente' da Dexco avançou 41,2% na comparação entre o segundo trimestre de 2024 com o mesmo período de 2023, chegando a R$ 126,3 milhões. O critério 'recorrente' exclui a variação no valor dos ativos biológicos e outros itens considerados esporádicos. Sem isso, o lucro teve queda de 40% na mesma base de comparação, para R$ 94,5 milhões.

A Dexco - uma das maiores fabricantes de materiais de construção no País - informou que chegou a um patamar mais positivo de produção e vendas, especialmente na Divisão de Metais e Louças Sanitários, com melhora no mix de itens. Além disso, sua estrutura de custos ficou mais resiliente após reestruturações nas operações realizadas ao longo do ano passado.

A expedição subiu em todos os segmentos: Metais e Louças Sanitários (5%), Revestimentos Cerâmicos (3%) e em Painéis de Madeira (13%).