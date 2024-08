Custo de vida na RMSP sobe 3,29% em 12M e indica inflação mais controlada, diz FecomercioSP

O custo de vida na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) aumentou 3,29% nos últimos 12 meses, conforme dados divulgados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). O Índice de Custo de Vida por Classe Social (CVCS) revelou uma variação de 0,11% em junho deste ano, representando uma desaceleração em relação aos 0,35% registrados em maio, também de 2024.

Segundo a Federação, esse aumento do custo de vida na RMSP indica uma "conjuntura de inflação ainda controlada no país", que também aponta um maior controle dos preços.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O aumento do custo de vida foi mais acentuado entre famílias de renda mais alta, com variação de 0,14% em junho, enquanto para lares de rendimento mais baixo, as taxas foram de 0,08% para a classe E e 0,07% para a classe D.