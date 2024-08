Casas Bahia tem lucro líquido de R$ 37 mi no 2º trimestre e reverte prejuízo

O Grupo Casas Bahia apresentou lucro líquido de R$ 37 milhões no segundo trimestre de 2024 e reverteu prejuízo de R$ 492 milhões no mesmo período de 2023. O Ebitda Ajustado da companhia foi de R$ 452 milhões, com queda de 3,5%, porém uma margem Ebitda 0,7 ponto porcentual maior, em 7%. A receita líquida da varejista caiu 13,5% e ficou em R$ 6,479 bilhões.

"Não tenho problema com a queda de receita. Foi escolha nossa. Saímos de 23 categorias que não eram parte essencial do nosso negócio. Sabíamos que isso teria impacto de GMV (volume bruto de mercadorias). Na loja física, porém, já vemos estabilidade, com crescimento em julho", afirmou Franklin ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

No conceito mesmas lojas, que não considera as vendas dos 6 estabelecimentos fechados no último ano, a companhia que havia registrado queda de 9% no primeiro trimestre deste ano, na comparação anual, agora tem estabilidade, com perspectiva de melhora. Já na venda online, a expectativa é de alguma melhora a partir do quarto trimestre, com mais relevância em 2025.

"Nosso compromisso é com a rentabilidade. Há alavancas de melhoria na jornada do cliente no terceiro trimestre que devem permitir um pouco de crescimento no quarto trimestre. Mas o crescimento digital virá mais em 2025", afirma Franklin.