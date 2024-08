Bolsas da Europa fecham em alta com melhora do sentimento; Novo Nordisk derrete com balanço

As bolsas europeias fecharam em alta nesta quarta-feira, 7, com ganhos de mais de 2% em Milão e Madri, nesta quarta-feira, acompanhando a recuperação de Wall Street, que na terça-feira interrompeu uma sequência de robustas perdas. Os investidores reagiram também a balanços. A Novo Nordisk decepcionou com vendas fracas e a ação despencou em Copenhague. A Glencore e o Commerzbank também ficaram no foco após resultados.

Em Londres, o índice FTSE 100 subiu 1,75%, aos 8.166,88 pontos. O índice DAX, referência em Frankfurt, encerrou em alta de 1,47%, a 17609,69 pontos. O CAC 40, de Paris, avançou 1,91%, a 7.266,01 pontos. As cotações são preliminares. Do outro lado do Atlântico, as bolsas de Nova York prolongavam os ganhos da terça com a melhora do sentimento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Entre as reações a balanços, a ação da Novo Nordisk caiu 8% após lucro ajustado abaixo do esperado. As vendas do Wegovy, um remédio para perda de peso, foram menores do que a expectativa após a gigante farmacêutica oferecer grandes descontos nos EUA. A A.P Moeller-Maersk perdeu 2% no mesmo pregão dinamarquês, com o anúncio de queda no lucro líquido do segundo trimestre depois do impacto de interrupções no fluxo no Mar Vermelho.