Bolsas da Ásia estendem recuperação, após comentários do BoJ e dados mistos da China

O índice japonês Nikkei subiu 1,19% em Tóquio, a 35.089,62 pontos, revertendo perdas de mais cedo no pregão, após o vice-presidente do Banco do Japão (BoJ), Shinichi Uchida, afirmar que a instituição não voltará a elevar juros enquanto os mercados estiverem instáveis. Ontem, o Nikkei saltou mais de 10%, depois de despencar 12,4% no dia anterior.

São Paulo, 07/08/2024 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, dando continuidade à recuperação de ontem, após comentários favoráveis à manutenção de estímulos no Japão e dados mistos da balança comercial chinesa.

Na China continental, as bolsas ficaram praticamente estáveis hoje, após atualização da balança comercial do país. O Xangai Composto registrou alta marginal de 0,09%, a 2.869,83 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,06%, a 1.566,10 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York tiveram ganhos de 0,8% a 1% em um dia de melhora do sentimento, revertendo parte das robustas perdas que haviam acumulado nos três pregões anteriores.

Em julho, as exportações chinesas avançaram menos do que o esperado ante igual mês do ano passado, mas as importações cresceram bem mais do que se previa.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, reduzindo um pouco mais a acentuada queda do começo da semana. O S&P/ASX 200 avançou 0,25% em Sydney, a 7.699,80 pontos.

