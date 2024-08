BC japonês amplia bom humor externo que é replicado no Ibovespa, apesar de recuo do minério

Nesta quarta-feira, o vice-presidente do banco do país (BoJ, na sigla em inglês), Shinichi Uchida, expressou uma postura dovish em resposta à volatilidade sem precedentes nos mercados financeiros. "Ele prometeu abster-se de aumentar as taxas de juros durante períodos de instabilidade no mercado", completa a Guide.

Resultados corporativos trimestrais de empresas brasileiras também ficam no foco. O lucro líquido do Itaú Unibanco, por exemplo, foi de R$ 10,072 bilhões no segundo trimestre. O número representa um crescimento de 15,2% em relação ao mesmo período de 2023. Já na comparação com o primeiro trimestre deste ano, a alta foi de 3,1%. O banco ainda deve pagar dividendos extrardinários aos acionistas.

Já os papéis da Vibra subiam 2,04%. A Vibra Energia teve lucro líquido de R$ 867 milhões no segundo trimestre de 2024, o que representa um avanço de mais de cinco vezes ante os R$ 133 milhões na comparação com o mesmo período de 2023. Já o Grupo Pão de Açúcar (GPA) teve prejuízo líquido de R$ 332 milhões no segundo trimestre de 2024. O resultado foi 21,9% melhor do que o apresentado um ano antes. As ações subiam 2,46%. Após o fechamento da B3 sairão os números trimestrais do Banco do Brasil.