Abecs implementa projetos de investigação de irregularidades e gestão única de fraudes

O conselheiro da Abecs e presidente da Mastercard no Brasil, Marcelo Tangioni, afirmou que esse monitoramento está em piloto, e que deve servir de modelo para combater outras práticas que vão contra as regras de uso.

O primeiro projeto é a investigação de práticas irregulares com cartões, como o "empréstimo" de recursos utilizando cartões. Segundo a associação, foram identificados quatro estabelecimentos que emprestavam dinheiro utilizando os limites de cartão dos clientes, e que foram descredenciados.

A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) está implementando três projetos para aumentar a segurança dos arranjos de pagamento com cartões. Os projetos envolvem a investigação de usos irregulares, gestão de fraudes e a fiscalização de auditorias.

Uma das ferramentas será um sistema unificado de informações sobre estabelecimentos com patamares altos de fraude. A partir dele, todo o mercado poderá monitorar os dados e tomar medidas, se necessário.

Outro projeto é a criação de um sistema de compartilhamento de informações sobre fraudes, similar ao que os bancos terão de ter para contas. "Nos antecipamos à inclusão de pagamentos no compartilhamento sobre fraude", disse a head de Riscos da Visa, Adriana Umeda.

"A ideia é partir para outras práticas irregulares e ter uma atuação robusta", disse Tangioni em coletiva de imprensa para comentar os resultados do setor no segundo trimestre.

Outro projeto é a padronização das empresas de fiscalização e auditoria, com a homologação pela Abecs de agentes que podem ser contratados pelas associadas. "O que nós definimos é: vamos competir no que cabe competição, e cooperar no que não cabe", afirmou o presidente da Abecs, Giancarlo Greco, que também é presidente da bandeira Elo.