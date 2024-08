Servidores do Tesouro e CGU iniciam greve; Gestão já fechou 28 acordos com funcionalismo

Os servidores da carreira de Finanças e Controle que atuam no Tesouro Nacional e na Controladoria-Geral da União iniciaram, nesta terça-feira, 6, paralisação de 48 horas, parte da greve geral da categoria. Os trabalhadores reivindicam retomada da mesa de negociação específica com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), que, por sua vez, informa já ter fechado 28 acordos com o funcionalismo.

A mobilização das categorias de finanças e controle inclui outra paralisação de 48 horas na próxima semana, a entrega de cargos de chefia e intensificação da operação padrão. O movimento grevista diz que, até o momento, mais de 200 chefes, coordenadores, diretores e gerentes da CGU e do Tesouro.

O Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle (Unacon Sindical) informou que a mobilização do Tesouro implicou no cancelamento de diversas reuniões externas, incluindo com a B3, o que pode implicar em atrasos em ações para o Tesouro Direto, e no repasse de informações para o Banco Central.