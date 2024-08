Saudi Aramco devolverá US$ 31 bi a acionistas e a governo saudita após lucro de US$ 29,07 bi

A Saudi Aramco anunciou nesta terça-feira que seu lucro líquido do segundo trimestre superou as estimativas do mercado e que planeja pagar US$ 31,05 bilhões em dividendos ao governo saudita e a seus acionistas.

A empresa petrolífera nacional da Arábia Saudita divulgou nesta terça-feira um lucro líquido trimestral de US$ 29,07 bilhões, abaixo dos US$ 30,83 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. No entanto, o resultado foi maior do que os US$ 27,7 bilhões previstos pelo mercado, de acordo com uma estimativa mediana fornecida pela Saudi Aramco.

Segundo a petrolífera, os lucros foram impulsionados pelos preços robustos do petróleo bruto, compensando os volumes menores de petróleo bruto vendidos e as margens de refino mais fracas no ano.