Ouro fecha em queda, pressionado por recuperação dos juros dos Treasuries e do dólar

O contrato futuro mais líquido do ouro fechou o terceiro pregão consecutivo em queda, prejudicado nesta terça-feira, 6, pelo fortalecimento do dólar no exterior e pela recuperação dos rendimentos dos Treasuries.

O ouro para dezembro fechou em baixa de 0,52%, a US$ 2.431,60 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O recuo nas expectativas de recessão dos EUA permitiram uma recuperação do sentimento nos mercados internacionais, favorecendo ganhos dos juros dos Treasuries e do dólar, em detrimento do ouro. Na segunda-feira à noite, a presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, reforçou que não vê sinais de "alerta vermelho" no emprego e confirmou expectativa por redução nos juros americanos, mas não firmou uma data.