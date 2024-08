Nos Estados Unidos, DoE corta previsões para preço do petróleo com demanda global menor

O Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos cortou as projeções para os preços de petróleo este ano e no próximo, diante de sinais de redução no consumo global.

Segundo o relatório de perspectivas de curto prazo, a expectativa é de que o WTI à vista encerre 2024 em US$ 80,21, abaixo da estimativa anterior, de US$ US$ 82,03. Para 2025, a previsão caiu de US$ 83,88 para US$ 81,21.

Em relação ao Brent, o DoE também reduziu as previsões para este ano (de US$ 88 para US$ 85) e o próximo (de US$ 86 para US$ 83).