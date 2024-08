Não há relação mecânica entre câmbio e determinação do juro doméstico, reforça BC na ata

A ata do mais recente encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, divulgada nesta terça-feira, 6, voltou a reforçar que não existe relação mecânica entre a condução da política monetária norte-americana e a determinação da taxa básica de juros doméstica. O colegiado acrescentou que tampouco existe essa relação entre a taxa de câmbio e a determinação da taxa de juros no Brasil.

"Como usual, o Comitê focará nos mecanismos de transmissão da conjuntura externa sobre a dinâmica inflacionária interna e seu impacto sobre o cenário prospectivo", escreveram os integrantes do comitê, adicionando que um cenário de maior incerteza global e de movimentos cambiais mais abruptos exige maior cautela na condução da política monetária doméstica.

O Copom salientou também que, nos países emergentes, diante de um cenário mais desafiador, observa-se a continuidade de um movimento cauteloso do ciclo de queda de juros em alguns países e sua interrupção em outros.