Modelo GDPNow do Fed de Atlanta eleva estimativa para alta do PIB dos EUA no 3º tri, a 2,9%

Nova atualização do modelo "GDPNow", do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, estima crescimento de 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no terceiro trimestre. O número representa um avanço de 0,4 ponto porcentual em relação à estimativa anterior, de 1º de agosto, apesar dos recentes temores por uma desaceleração da maior economia do planeta.

A ferramenta incorpora uma série de indicadores divulgados nos últimos dias, entre elas os dados de índices de gerentes de compras (PMI) do Instituto para Gestão da Oferta e o relatório de emprego (payroll).

No segundo trimestre, o PIB dos EUA registrou expansão anualizada de 2,8%, conforme pesquisa preliminar do Departamento do Comércio