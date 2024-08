Lucro da Zoetis cai 7% no 2º trimestre para US$ 624 milhões

A Zoetis, fabricante norte-americana de produtos de saúde animal, obteve lucro líquido de US$ 624 milhões, ou US$ 1,37 por ação, no segundo trimestre de 2024, informou a companhia nesta terça-feira, 6. O resultado representa recuo de 7% ante os US$ 671 milhões, ou US$ 1,45 por ação, registrados em igual período do ano anterior.

Em termos ajustados, o lucro líquido foi de US$ 711 milhões, ou US$ 1,56 por ação. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro por ação ajustado menor, de US$ 1,49 por ação. A receita cresceu 8% em igual comparação, de US$ 2,18 bilhões para US$ 2,36 bilhões, acima da projeção de analistas de US$ 2,31 bilhões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em comunicado, a CEO da Zoetis, Kristin Peck, afirmou que o trimestre foi "extraordinário", com forte demanda pelos produtos da empresa e com a capacidade de expandir mercados. "Alcançamos um crescimento de receita de 12% nos EUA e um crescimento de receita operacional de 10% internacionalmente, com nossos portfólios de pets e gado apresentando um crescimento operacional global impressionante, 12% e 9%, respectivamente", disse.