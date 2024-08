Intenção é votar PL dos Estados na terça ou quarta-feira da semana que vem, diz Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta terça-feira, 6, que pretende votar o projeto de lei de renegociação das dívidas dos Estados com a União na próxima semana.

"Vamos cumprir o calendário de diálogo e vamos votar. Minha intenção é que possa trabalhar ao longo desta semana e que o projeto esteja apto para ser votado na terça ou quarta-feira da semana que vem, mas depende também dos líderes", disse Pacheco, em entrevista coletiva.

O presidente do Senado disse que se reunirá com governadores do Nordeste nesta quarta-feira, 7, pela manhã, na residência oficial do Senado, para discutir a proposta. O texto de Pacheco conta com apoio principalmente entre governadores dos Estados mais endividados (RS, MG, SP, RJ e GO), enquanto as unidades federativas menos endividadas (a grande maioria no Nordeste e no Norte) questionam o projeto.