Ibovespa sobe com recuperação em NY e expectativa positiva com balanço, após 3 quedas

O Ibovespa sobe na faixa dos 125 mil pontos, influenciado pelo avanço das bolsas dos Estados Unidos. A valorização, contudo, é moderada no recuo das commodities e no tom da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada na manhã desta terça-feira, 6.

"A ideia é de que pode elevar os juros, mas nesse momento a manutenção é vista como suficiente para reancorar as expectativas", diz em comentário o economista-chefe do BV, Roberto Padovani.

Após o comunicado da semana passada não indicar alta da Selic caso necessário, Beto Saadia, diretor de Investimentos da Nomos, avalia que o texto da ata traz exatamente a frase que o mercado gostaria de ler, apontando concordância de todo o Copom com um aumento da taxa se isso for necessário. "A ata entregou o que o mercado queria", diz.

Em meio à volatilidade do petróleo, as ações Petrobras, que informa balanço na quinta, cedem. Já o minério de ferro fechou em queda de 1,42% em Dalian, na China, pesando nos papéis do segmento metálico. Vale, por exemplo, caía 0,86% às 11 horas.

Após o fechamento da B3 será divulgado o balanço do Itaú Unibanco depois da informação dos dados trimestrais do Bradesco, ontem, que agradaram. "Estou com expectativa positiva pelo balanço do Itaú", diz Spiess.