Fechamento Juros: Taxas disparam com aviso do Copom na ata e alta dos retornos dos Treasuries

Os juros futuros dispararam nesta terça-feira, pressionados pelo avanço dos Treasuries e pela leitura da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), considerada "hawkish". O ajuste ao documento foi turbinado por fatores técnicos e a aposta de aperto da Selic na reunião de setembro voltou a prevalecer.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,695%, de 10,587% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 subia de 11,22% para 11,54%. A do DI para janeiro de 2027 avançava a 11,69% (de 11,44%) e a do DI para janeiro de 2029, de 11,71% para 11,84%.

Os mercados como passaram hoje por uma tentativa de normalização das condições, após o forte nervosismo que atingia os ativos de risco desde o fim da semana passada. A correção na curva dos Treasuries começou tímida, mas ganhou impulso à tarde após o leilão de US$ 58 bilhões em T-notes de 3 anos com demanda abaixo da média. A taxa do papel de 10 anos chegou a até 3,90%.