Exportações brasileiras apresentaram valor recorde para mês de julho, afirma Herlon Brandão

O diretor de Planejamento e Inteligência Comercial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Herlon Brandão, afirmou nesta terça-feira, 6, que as exportações brasileiras apresentaram valor recorde para o mês de julho, com registro de US$ 30,919 bilhões. Os dados foram divulgados nesta terça pela Secretaria de Comércio Exterior do MDIC.

De acordo com Brandão, o resultado no mês se deu principalmente por causa do crescimento dos volumes embarcados (11,6%), já que os preços dos bens exportados caíram ligeiramente (-2,4%), sobretudo os bens agropecuários e da indústria extrativa. O diretor ponderou que este mês de julho foi mais longo, com 23 dias úteis, o que acaba favorecendo o resultado se comparado ao mesmo período do ano passado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Apesar da queda nos preços, Brandão afirmou que a exportação tem se mantido estável este ano devido ao aumento dos volumes. No primeiro bimestre, por exemplo, o desempenho das exportações foi maior do que no mesmo período do ano passado. Segundo ele, a previsão é de crescimento de 1,7% em 2024.