Dino pede vista e suspende julgamento do STF sobre equiparação de licença-maternidade

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista e suspendeu julgamento sobre a equiparação do período da licença-maternidade para gestantes e adotantes no setor privado e no setor público. Ele tem até 90 dias para devolver o caso para julgamento.

A análise ocorria no plenário virtual que começou na última sexta-feira, 2.

Em 2016, a Corte já decidiu que a licença-maternidade deve ser igual para mães biológicas e adotantes.