Correção: Sem reconhecer vínculo, vamos criar bomba fiscal no sistema previdenciário, diz Dino

A nota publicada anteriormente continha um erro no quinto parágrafo. A decisão da Justiça do Trabalho não reconheceu vínculo de emprego do entregador com o iFood, e sim com uma empresa intermediária. O iFood foi condenado a responder subsidiariamente pela dívida trabalhista. Segue a matéria corrigida.

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que a terceirização é "legítima", mas que a falta de vínculo empregatício pode "criar uma bomba fiscal no sistema previdenciário". Ele defendeu que o Supremo debata as nuances da terceirização da atividade-fim das empresas, "à luz da tese acertada no Supremo" que permitiu a prática em 2020.

Sob o argumento de que a Constituição permite relações alternativas à CLT, o Supremo tem derrubado decisões da Justiça do Trabalho que reconheceram a relação de emprego de trabalhadores terceirizados. Dino, assim como o ministro Edson Fachin, têm se posicionado contra a maioria.