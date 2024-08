BV tem lucro líquido de R$ 363 milhões no 2º trimestre, alta de 27,7% em um ano

O banco BV encerrou o segundo trimestre deste ano com lucro líquido recorrente de R$ 363 milhões, um crescimento de 27,7% em relação ao mesmo intervalo de 2023. No comparativo com o primeiro trimestre de 2024, o resultado avançou 13,1%.

A alta no lucro do BV veio de uma combinação entre aumento das receitas e queda no custo do crédito. A receita total do banco cresceu 11%, para R$ 2,909 bilhões, puxada pelas receitas com serviços e corretagem, que aumentaram 31% no espaço de um ano, para R$ 647 milhões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nesta linha, o impulso veio de receitas ligadas à concessão de crédito, como a de avaliação de bens (+29,2%) e de corretagem de seguros (+24,6%). "As receitas crescem dois dígitos, com as receitas de serviço em uma velocidade ainda maior", diz o CEO do BV, Gabriel Ferreira. "A rentabilidade melhora quando há receitas que não alocam capital, como as de serviço, o que vai continuar impulsionando o resultado."