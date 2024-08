Bolsas da Ásia se recuperam parcialmente de tombos recentes, com salto de 10% em Tóquio

São Paulo, 06/08/2024 - A bolsa japonesa se recuperou com força nesta terça-feira, após despencar no pregão anterior em meio a temores sobre uma possível recessão nos EUA que derrubaram os mercados acionários globais. Outras bolsas asiáticas também se recuperaram parcialmente, mas de forma mais moderada, aparentemente se estabilizando após a violenta onda de volatilidade que teve início no fim da semana passada.

Em pregões recentes, os mercados asiáticos e de outras partes do mundo ficaram pressionados após dados econômicos fracos dos EUA gerarem temores de que a economia americana pudesse estar rumando para uma recessão. Assustou particularmente o último relatório de emprego dos EUA, que foi divulgado na sexta-feira (02) e veio bem pior do que o esperado. Ontem, porém, um indicador positivo do setor de serviços ajudou a amenizar as preocupações sobre a saúde econômica dos EUA.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, após o RBA - como é conhecido o banco central local - deixar seu juro básico inalterado em 4,35%. O S&P/ASX 200 avançou 0,41% em Sydney, a 7.680,60 pontos, mas reverteu apenas uma fração do tombo de 3,70% que sofreu ontem.

