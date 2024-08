Aneel vota pela destinação de 3,5 mil hectares para implementação de hidrelétrica em Goiás

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) votou nesta terça-feira, 6, pela desapropriação de uma área de 2,1 mil hectares para a implementação da Usina Hidrelétrica Estrela, em Goiás. Também foi destinada uma área de 1,3 mil hectares para fins de "instituição de servidão administrativa".

A demanda foi em favor da EST Energia, que pedia as áreas de terras necessárias à implantação da UHE Estrela. No total, foram 3,5 mil hectares declarados como utilidade pública nos municípios de Itarumã e Panorama, no Estado de Goiás.

Pela previsão, a declaração facilita o processo de liberação fundiária para a construção de empreendimentos de geração, subestações e linhas de transmissão, por exemplo.