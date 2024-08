Tyson Foods reverte prejuízo e tem lucro de US$ 191 milhões no 3º trimestre fiscal

A companhia norte-americana de carnes Tyson Foods reportou nesta segunda-feira, 5, lucro líquido de US$ 191 milhões, ou US$ 0,54 por ação, no terceiro trimestre fiscal de 2024. O resultado reverte o prejuízo líquido registrado em igual período do ano fiscal anterior, de US$ 417 milhões (US$ 1,18 por ação).

O lucro ajustado ficou em US$ 0,87 por ação ante US$ 0,15 um ano antes e acima do consenso de analistas do FactSet de US$ 0,67. Já a receita com vendas subiu 1,6%, de US$ 13,140 bilhões para US$ 13,353 bilhões, também superando o consenso FactSet, de US$ 13,21 bilhões.

O CEO da Tyson Foods, Donnie King, destacou que a empresa registrou o maior lucro operacional ajustado dos últimos sete trimestres no terceiro trimestre. "Nossas ações disciplinadas e foco nos fundamentos resultaram em uma recuperação positiva do nosso negócio", disse. "Olhando para o futuro, continuaremos a nos esforçar para sermos operadores de excelência, aumentar as eficiências, agregar valor ao nosso portfólio, conquistar clientes e consumidores, e sermos disciplinados na alocação de capital", acrescentou.