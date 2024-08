Sergio Leite, da Usiminas, assume presidência do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil

O presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil e presidente da ArcelorMittal Brasil, Jefferson De Paula, anunciou a sua saída do cargo durante a abertura da 34º edição do Congresso Aço Brasil, realizada nesta segunda-feira, 05. O atual presidente do Conselho de Administração da Usiminas, Sergio Leite de Andrade, assume como novo representante do setor junto ao presidente-executivo, Marco Polo de Mello Lopes.

Sergio Leite atuava como vice-presidente do Instituto Aço Brasil e foi presidente-executivo da Usiminas, com sólida atuação no setor. Após anunciar a transição na abertura do evento, Jefferson De Paula, disse que o setor siderúrgico tem avançado em temas da agenda ESG, sobretudo questões relacionadas a melhorias do processo de governança, desenvolvimento social e redução dos impactos ambientais.

A passagem de bastão faz parte do rito do instituto, que renova sua presidência do Conselho Diretor a cada dois anos.