Risco alto de contração dos EUA impõe cautela e Ibovespa cai em quase toda a carteira

"Segue o cenário externo. Aqui, com o agravante de que o dólar está acelerando devido à fuga de capital", diz o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus. A moeda subia

Hoje, a agenda de indicadores está esvaziada no Brasil, mas ganhará força nos próximos dias, com destaque à ata do Comitê de Política Monetária (Copom) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho. Nos EUA, nesta segunda, saíram dados de atividade (PMI, na sigla em inglês).

"Também pudera. Os indicadores dos Estados Unidos da semana passada vieram fracos, a safra de resultados do segundo trimestre também foi fraca, especialmente das big techs, o Oriente Médio fazendo um piquenique à beira o vulcão e a Venezuela com eleições fraudadas", sintetiza Alvaro Bandeira, coordenador de Economia da Apimec Brasil, em análise.

A aversão a risco internacional começou na sexta-feira após dados de atividade americanos mais fracos do que o esperado fortalecerem a ideia de recessão nos Estados Unidos. Em Nova York, o Nasdaq perde 5,00% nesta manhã e as bolsas europeias abriram com forte desvalorização. Ná Ásia, Tóquio despencou 12,40%.

Neste sentido, a ata do Copom, que sairá amanhã no Brasil, ganha ainda mais importância. Na semana passada, o colegiado manteve a Selic em 10,50% como o esperado, indicando que este nível deve permanecer pelo menos até o final de 2024. Em meio ao avanço das expectativas de inflação e das incertezas fiscais, alguns economistas não descartam alta do juro básico em algum momento. Na Focus divulgada hoje, a mediana das projeções para a Selic em 2025 subiu de 9,50% para 9,75% ao ano.

Nem mesmo a valorização de 1,97% do minério de ferro em Dalian, na China, em meio ao crescimento do PMI de serviços do país e do anúncio de medidas chinesas de estímulo, impede a queda dos papéis metálicos e consequentemente do Ibovespa. Só as ações do Bradesco avançam, após o lucro trimestral recorrente do banco ficar maior do que o previsto por analistas. Às 10h45, Bradesco subia entre 3,88% (ON) e 3,64% (PN).

Na sexta-feira, o principal indicador da B3 fechou com queda de 1,21%, aos 125.854,09 pontos, acumulando recuo de 1,29% na semana - o segundo seguido. "Abre-se novamente a possibilidade de o Ibovespa perder o nível dos 123.400 pontos com o mercado ficando um pouco à deriva", cita Bandeira.