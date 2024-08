Moedas Globais: dólar estende perdas com receio sobre economia dos EUA; libra recua

O dólar voltou a ter forte queda no exterior nesta segunda-feira, 5, ainda sob efeito da apreensão com uma recessão nos Estados Unidos após o relatório sobre o mercado de trabalho de julho, divulgado na sexta-feira. A sessão foi marcada pelo debate sobre se o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) estaria atrás da curva na reação ao quadro de desaceleração da economia. O índice Dólar chegou a tocar a mínima de 102,16 pontos, ainda que tenha atenuado a baixa com o desenrolar do pregão. O iene e o euro se valorizaram. Entre as moedas mais fortes, a libra não se beneficiou da rotação fora do dólar e ficou pressionada após protestos no Reino Unido no fim de semana.

No fim da tarde em Nova York, o índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, registrou desvalorização de 0,50%, a 102,689 pontos . O euro subia a US$ 1,0958 e a moeda japonesa seguiu firme, levando o dólar a recuar a 143,68 ienes. A libra caiu a US$ 1,2770.

No fim da tarde, a ferramenta FedWatch, do CME Group, atribuía uma probabilidade de 84,5% de o Federal Reserve (Fed) cortar juros em 50 pontos-base em setembro, em meio a questionamentos sobre o risco de recessão nos Estados Unidos. Mais cedo, essa hipótese chegou a superar a casa dos 90%. Na contramão, o risco de um corte de 25 pontos-base estava em 15,5%.