Indicador Antecedente de Emprego da FGV sobe em julho ao maior nível desde setembro de 2022

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) subiu 2,2 pontos na passagem de junho para julho, para 81,6 pontos, maior nível desde setembro de 2022, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o IAEmp avançou 0,5 ponto.

"A alta em julho do indicador confirma sua trajetória positiva iniciada no final do ano passado. Mesmo com algumas oscilações, a retomada recente já acumula alta de 6,6 pontos desde novembro de 2023. Esse momento favorável do mercado de trabalho parece estar relacionado à recuperação da confiança dos setores cíclicos nesse semestre", avaliou Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

O IAEmp sugere expectativa de geração de vagas adiante, quanto maior o patamar, mais satisfatório o resultado. O indicador é formado por uma combinação de séries extraídas das Sondagens da Indústria, de Serviços e do Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo é antecipar os rumos do mercado de trabalho no País.