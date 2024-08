Ibovespa cai bem menos que pares em NY, com ajuda de ações do Bradesco

A preocupação com a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos, que ganhou corpo na sexta-feira, continuou reverberando nesta segunda-feira, 5, nos mercados globais, com efeitos negativos também sobre a Bolsa brasileira, que apresentou forte volatilidade no decorrer da sessão. O contraponto ao mau humor generalizado veio dos papéis do Bradesco. Os resultados do banco - em particular a queda na inadimplência, que deixou seus números mais próximos do registrado por instituições rivais - levaram as ações saltarem 8,30% (ON) e 7,59% (PN), contribuindo positivamente com 0,30 ponto porcentual no Ibovespa.

O Ibovespa fechou em baixa de 0,46%, aos 125.269,54 pontos, e no pior momento do dia ficou perto de perder os 123 mil pontos e voltar a níveis vistos pela última vez no final de junho. A diferença de pontos entre a mínima (123.073 pontos) e a máxima do pregão (125.850 pontos), de 2.777 pontos, foi a maior desde 12 de junho de 2024.

O medo de a economia dos Estados Unidos encolher ganhou corpo no mercado financeiro global ainda na sexta-feira, quando dados sobre o mercado de trabalho mostraram que o país criou menos vagas que o esperado e registrou aumento do desemprego em julho. Isso elevou a um nível preocupante um índice usado pelo mercado para prever recessões, e enviou uma onda de aversão ao risco pelas bolsas mundo afora.