Estimativa de déficit em transações correntes em 2024 passa para US$ 38,2 bi no Focus do BC

A mediana do relatório Focus para o déficit em transações correntes do Brasil em 2024 diminuiu pela terceira semana consecutiva, de US$ 39,45 bilhões para US$ 38,20 bilhões. Um mês antes, era de US$ 39,90 bilhões. O relatório foi divulgado nesta segunda-feira, 5, pelo Banco Central.

A estimativa intermediária para o déficit em conta corrente de 2025 também oscilou para baixo, de US$ 43,50 bilhões para US$ 43,25 bilhões. Quatro semanas antes, ela era de um déficit de US$ 43,60 bilhões.

As projeções do mercado continuam indicando que as entradas líquidas de Investimento Direto no País (IDP) vão financiar com folga o déficit de transações correntes. A mediana para o IDP deste ano continuou em US$ 69,59 bilhões e a de 2025, em US$ 71,60 bilhões.