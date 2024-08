Dirigente do Fed evita sinalização e diz que 'todas as opções' para juros estão na mesa

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, evitou sinalizar quais serão os próximos passos de política monetária do BC dos Estados Unidos, em entrevista à CNBC. "Não vou atar nossas mãos sobre o que acontecerá daqui para a frente", disse, acrescentando que "todas as opções" estão sobre a mesa.

Apesar de questionado diversas vezes, Goolsbee evitou comentar sobre a possibilidade de um corte emergencial nos juros do Fed ou se haverá um corte de juros na decisão da próxima reunião, em setembro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O dirigente reiterou a postura dependente de dados, mas expressou desconforto com o atual nível de restrição dos juros norte-americanos.