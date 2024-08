China está pronta para diversificar parcerias comerciais com Brasil, diz embaixador

O embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, disse nesta segunda-feira, 5, que o país asiático "está pronto" para diversificar as parcerias comerciais com o Brasil, além de consolidar as relações já existentes entre os dois países. "A China está pronta para reforçar a sinergia dessas parcerias estratégicas com o Brasil, ao diversificar a pauta comercial e consolidar parceria tradicionais", frisou o embaixador durante a abertura da conferência de 50 anos de relações diplomáticas entre Brasil e China, organizada pelo Conselho Empresarial Brasil e China (CEBC), realizado pela manhã, em São Paulo.

Entre os pontos de diversificação na relação entre os dois países, Qingqiao citou oportunidades comerciais em áreas como a revolução científica, a economia verde, Inteligência Artificial (IA), o setor aeroespacial e o setor de saúde.

Neste contexto, reforçou o embaixador, a intenção é fazer com que sustentabilidade e a "alta qualidade" dos produtos sejam as palavras de ordem da cooperação sino-brasileira. "E o setor empresarial é a espinha dorsal dessa cooperação", acrescentou o embaixador, pontuando que os empresários brasileiros estão convidados a conhecer a China.